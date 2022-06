Diesel sobe 9,4 % e gasolina pode ser encontrada a até R$ 7,240 em Campo Grande, diz ANP

O site da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgou nesta segunda-feira (27), a atualização de preços médios do litro do óleo diesel e da gasolina em Campo Grande. Conforme determinado pela Petrobras, houve aumento 5,2% na gasolina e de 14,2% no óleo diesel no dia 17 deste mês.

Segundo o mecanismo, o preço médio do litro do óleo diesel comum em Campo Grande teve aumento médio de 9,4% na distribuição após o reajuste anunciado pela Petrobras. Contando agora nesta segunda-feira com o preço médio de R$ 7,247, com postos vendendo até R$ 7,390.

Enquanto a gasolina comum, que tinha preço médio de R$ 6,904 na última segunda-feira e agora está com média de R$ 7,002, podendo chegar a R$ 7,240 em alguns postos. Também aferindo pelas médias, o valor em porcentagem do aumento da gasolina na Capital por enquanto é de 1,4%.