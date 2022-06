“Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim”, diz Klara Castanho após contar que foi estuprada

A atriz Klara Castanho, de 21 anos, utilizou suas redes sociais no último sábado (25), para postar uma carta aberta revelando que foi vítima de estupro, engravidou e escolheu entregar por dentro de todos os meios legais, a criança para adoção.

A história veio a público pela primeira vez no dia 24 de maio, em um post do jornalista Matheus Baldi, onde ele dizia que Klara teria dado à luz a uma criança, em pedido da própria atriz o post foi apagado, entretanto, a notícia acabou se espalhando. Na última quinta-feira (23), a apresentadora Antônia Fontenelle incitou ainda mais os comentários contra Klara na internet.

Fontenelle disse em uma live, em tom bastante agressivo, que uma atriz de 21 anos teria engravidado e entregue o bebê para adoção. Após grande repercussão e diversas críticas, Klara se manifestou pela primeira vez sobre o assunto, por uma carta aberta em sua rede social.

Na carta, ela conta que “pensou que levaria essa dor e esse peso apenas consigo mesma”, ela relata que foi estuprada e que após meses tentando superar o trauma com o apoio de sua família começou a passar mal e sentir mal-estar, realizando uma tomografia supondo ser uma hérnia estrangulada. Klara conta que seguia menstruando normalmente e que não havia ganhado peso, e no momento que contou ao médico que havia sido estuprada, se sentiu novamente violada e culpada.

” Eu não tinha (e não tenho) condições emocionais de dar para essa criança o amor, o cuidado e tudo o que ela merece ter[…] Eu procurei uma advogada e conhecendo o processo, tomei a decisão de fazer uma entrega direta para a adoção”, disse Klara na carta.

A atriz ainda relata que no dia em que o bebê nasceu, foi abordada e ameaçada por uma enfermeira enquanto estava anestesiada na sala de cirurgia com as seguintes palavras: “Imagine se tal colunista descobre essa história”. E ao retornar para o quarto, Klara já havia recebido mensagens do colunista com todas as informações.

Após a divulgação da carta de Klara, o colunista Léo Dias, do site Metrópoles, publicou um texto detalhando o caso, com informações que deveriam ser sigilosas, envolvendo dados pessoais da criança.

Léo Dias chegou a publicar ontem (26), um pedido de desculpas à atriz. Na publicação, ele diz que não deveria ter escrito nenhuma linha sobre esta história ou ter feito qualquer comentário sobre algo do qual não tem o direito de opinar.

Em postagem, Lilian Tahan, diretora de redação do Metrópoles, diz que “O site expôs de forma inaceitável os dados de uma mulher vítima de violência brutal e que a matéria foi retirada do ar”. Nas redes, a revelação dessa história causou indignação contra Léo Dias e contra Antônia Fontenelle.

Sistema de adoção no Brasil

No ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) está prevista a entrega legal ou voluntária para adoção, garantindo que as mulheres que engravidaram e não podem ou não desejam ficar com os bebês entreguem para a adoção sem ser responsabilizadas pelo ato.

Ao manifestar interesse por esse processo nos postos de saúde, hospitais, conselhos tutelares ou qualquer órgão da rede de proteção à infância, a mulher será encaminhada para a Vara da Infância e da Juventude, onde será acompanhada por uma equipe técnica, que conta com serviço de assistência jurídica, social e psicológica.

A mulher pode escolher informar ou não o nome do pai, assim como manter o nascimento e o processo em sigilo.