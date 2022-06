Orações poderosíssimas para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

“Animado eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das virgens, como recorro a ti, em vós me acolho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me pronto a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado. Quero alcançar o que vos rogo. Amém.”

Proteção de Nossa Senhora

“Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vinde em nosso auxílio. Amém.”

Alcançar um pedido

“Ó Senhora do Perpétuo Socorro, mostrai-nos que sois verdadeiramente nossa Mãe obtendo-me o seguinte benefício: (faz-se o pedido) e a graça de usar dela para a glória de Deus e a salvação de minha alma. Ó glorioso Santo Afonso, que por vossa confiança na bem-aventurada Virgem conseguistes tantos favores e tão perfeitamente provastes, em vossos admiráveis escritos, que todas as graças nos vêm de Deus pela intercessão de Maria, alcançai-me a mais terna confiança para com nossa Mãe do Perpétuo Socorro e rogai-lhe, com instância, me conceda o favor que reclamo de seu poder e bondade maternal. Eterno Pai, em nome de Jesus e pela intercessão de nossa Mãe do Perpétuo Socorro e de Santo Afonso, peço-vos me atendais para vossa glória e bem da minha alma. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós.”