Dia será de baixa umidade e calorão em MS

A previsão para esta quinta-feira (17) indica tempo firme e calor, devido a atuação de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens de chuva e que contribui para o sol forte durante todo o dia e baixa umidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a tendência será de muito calor e baixos índices de umidade relativa do ar, que podem atingir entre 10 e 30%, com destaque para as regiões pantaneira, norte e bolsão.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%, quando o nível fica entre 20 e 30%, as regiões entram em estado de atenção, e quando a umidade de ar ficam em 10%, é um nível compatível com o Deserto do Saara, por exemplo.

O Cemtec estima elevação das temperaturas mínimas e máximas para os próximos dias. Nesta quinta, são esperadas mínimas entre 15/19°C e máximas de até 31°C nas regiões sul e leste do Estado. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste as mínimas devem ficar entre 17/21°C e as máximas podem chegar aos 38°C.

Os ventos atuam do quadrante leste/sudeste, com rajadas de vento entre 40-60 Km/h segundo o meteorologia.

