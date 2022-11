Mato Grosso do Sul registra 285 novos casos de Covid-19 em sete dias

Mato Grosso do Sul contabilizou 285 infecções casos e dois novos óbito por Covid-19 nos últimos sete dias, o que corresponde a uma alta de 124% em comparação a semana anterior quando foram contabilizados 127 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta quarta-feira (16).

Uma das vítimas era um homem de 71 anos residente de Costa Rica, ele possuía doença neurológica crônica e o óbito foi registrado no dia 9 de novembro. A segunda vítima, também homem, tinha 73 anos, era morador de Campo Grande e não possuía comorbidades.

Entre os município com maior incidência de casos nos últimos setes dias, a cidade de Sete Quedas lidera com 118 casos, seguido de Nova Alvorada do Sul (23), Três Lagoas (21) e Corumbá (19).

Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul contabiliza 582.739 casos confirmados e 10.848 óbitos por Covid-19. Com os casos em estabilidade, os boletins da SES deixaram de apresentar a lista com o número de pessoas internadas em tratamento da doença.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 segue aberta para toda a população em mais de 40 pontos de Campo Grande. A 4ª dose da vacina contra a Covid-19 está liberada para o público alvo de pessoas com 35 anos ou mais, contudo, a vacina só poderá ser aplicada na população que recebeu a 3ª dose com o intervalo de quatro meses.

O primeiro reforço pode ser aplicado em toda a população com 12 anos ou mais, obedecendo o mesmo intervalo, ou em quem tem 18 anos ou mais com imunocomprometimento – para este público é necessário um intervalo de 28 dias da segunda dose.

Crianças a partir de 2 meses que ainda não recebeu nenhuma dose contra Covid também podem tomar a vacina, assim como quem já cumpriu o intervalo recomendado pelo fabricante de cada uma das vacinas.

