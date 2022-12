Dia começa com sol entre nuvens e chance de temporais em MS

A semana deve seguir com tempo instável. A previsão do tempo para esta terça-feira (13) indica a possibilidade de chuvas, de intensidade fraca a moderada. Também podem ocorrer, de forma pontual, pancadas de chuva mais fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões sul, leste e nordeste.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) há o avanço de uma frente fria oceânica, aliada ao transporte de calor e umidade vindo da Amazônia e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai contribui para essas instabilidades. As nuvens de chuva também se intensificam devido a circulação dos ventos em altos níveis da atmosfera, a Alta da Bolívia.

As temperaturas estarão elevadas, e a sensação de abafamento será intensificada pelos ventos do quadrante norte. As regiões pantaneira e sudoeste, podem registrar as maiores temperaturas, podendo atingir até 35°C. Na parte norte e região do bolsão, até 33°C, e no sul e leste em torno de 30°C. Na Capital, as temperaturas podem variar entre 23/24°C e máxima de até 30°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 70 km/h em grande parte do Estado. A condição de ventos de norte, trazem um ar mais quente e úmido para Mato Grosso do Sul.

Chuva nos próximos dias

O Centro de Monitoramento indica que no período de 12 a 28 de dezembro os acumulados de chuvas podem ser superiores a 60 mm no Estado. Os maiores acumulados são previstos para as regiões central, sul e noroeste que podem registrar valores acima de 100 mm.

