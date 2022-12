PF prende Cacique Xavante em Brasília em frente do Alvorada

Manifestantes em favor da democracia presentes em frente ao Palácio do Alvorada nesta noite de segunda-feira (12), foram brutalmente impedidos pela Policia Federal por estarem se manifestando contra a diplomação do Lula (PT), e foram presos a mando do ministro Alexandre de Moraes.

Paulo Figueiredo Filho registrou em sua rede social o momento em que o Cacique Xavante Tserere foi preso, e quando bateram em seu filho de 10 anos. Os policiais abordaram o carro da família, pediram que saíssem quando começou as agressões segundo Paulo. “Uma afronta direta ao presidente e uma escalada da crise entre os poderes que vive o país”, defendeu Figueiredo.

Outros dois homens o jornalista Osvaldo Eustáquio paraplégico, e Paulo do Hipócritas também foram presos pela PF.

Em frente a sede da Policia Federal também aconteceu manifestos que terminaram com carros pegando fogo, bombas de efeito moral e spray de pimenta atacadas pelos agentes que tentavam a força dispersar os manifestantes.

