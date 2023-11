Vídeo: Motorista embriagado invade contramão e atinge veículos em avenida

Câmeras de segurança da Avenida Guaicurus, região sul de Campo Grande, flagraram um motorista de 40 anos, possivelmente embriagado, passando por cima do canteiro central, invadindo a pista contrária e colidindo de frente contra um veículo estacionado. O acidente que aconteceu na tarde de ontem (2), deixou uma pessoa ferida.

Conforme as imagens da câmera de segurança, o motorista do Renault Sandero de cor preto, invade o canteiro central e em alta velocidade atinge um Ford Fiesta estacionado na avenida. Um outro veículo que estava próximo também foi atingido.

Conforme apurado pela reportagem, o motorista relatou ter perdido o controle do veículo em que conduzia. Pelas imagens, é possível ver o motorista aparenta fazer uma manobra, quando perde a direção do carro e colide em pelo menos dois veículos.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e foi constatado que o condutor estava embriagado. Ele negou aos militares que faria o teste de bafômetro, mas um termo de constatação foi feito no local do acidente.

A vítima que estava em um dos veículos quebrou uma das pernas e foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.