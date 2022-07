Quinta-feira será de sol e temperaturas máximas de até 36ºC

Nesta quinta-feira (28) o tempo irá continuar com altas temperaturas, com máxima entre 30ºC e 36ºC e baixos índices de umidade relativa do ar, que deve ficar em torno dos 20% no Mato Grosso do Sul, valor preocupante para a saúde e gera alerta sobre incêndios, principalmente por não haver previsão de chuva no Estado.

Para a região sul, norte e leste as mínimas ficam por volta dos 17ºC. Na região pantaneira as mínimas ficam entre os 19ºC e 20ºC. Já as temperaturas máximas ficam por volta dos 30ºC à 32°C na região cone-sul e sul-fronteira, e máxima entre 32ºC à 36°C em grande parte de MS.

Nos últimos dias, Água Clara, Coxim, Três Lagoas e Sonora registraram umidade relativa do ar de 18-19% por volta das 14 – 15 horas. A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que os valores ideais para o conforto humano são acima dos 60%. A recomendação é para hidratar-se, evitar realizar exercícios nos horários mais quentes e atenção redobrada para idosos e animais. Durante esses dias onde o tempo é mais seco, há maior chance de incêndios florestais.

Não há previsão de chuvas até o dia 10 de agosto no Estado. Entre quinta-feira (28) e sexta-feira (29) há possibilidade de uma frente fria atingir o MS. No sábado (30), de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo) as temperaturas mínimas devem ficar em torno dos 7ºC para a região Sul e entre 10ºC e 12ºC no Centro Sul.

O fenômeno climático chega na noite de quinta-feira (28) e já provoca rajadas de vento de até 60 km/h ao longo do dia, no sul de Mato Grosso do Sul, mas a mudança no tempo começa a ser sentida na sexta-feira (29), dia que a temperatura mínima fica por volta dos 15°C.

Em Campo Grande a mínima será de 20ºC e máxima de 34ºC de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A umidade relativa do ar também fica com índices preocupantes, em torno dos 20%.