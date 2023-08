Dudu faz tratamento na panturrilha e disputou Libertadores no sacrifício

Poupado na segunda-feira (14) na suada vitória do Palmeiras por 1 a 0 em cima do Cruzeiro, Dudu tem tido dificuldades para se livrar de uma lesão na panturrilha direita. O atacante faz tratamento especial há mais de um mês e, por conta disso, precisou ir para o sacrifício na Libertadores.

O camisa 7 jogou contra o Atlético-MG sem ter 100% de suas condições físicas por causa da importância do jogo que decidia uma vaga nas quartas de final da competição sul-americana. Na ida, ele ficou em campo por 64 minutos e, na volta, por 84.

A prioridade da comissão é que ele tenha mínimas condições de entrar em campo novamente na próxima quarta-feira, contra o Pereira, em partida que será disputada na Colômbia. Ontem, Abel Ferreira citou que o atleta não está nas suas melhores condições físicas.

Por conta disso, é provável que ele não enfrente o Cuiabá no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Além do último jogo contra o Cruzeiro, ele também já foi poupado contra Internacional, Fortaleza e América-MG.

Depois de ter disputado as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro no ano passado em que o time foi campeão, Dudu não vive uma boa temporada. Antes mesmo da lesão, ele já teve rendimento abaixo do esperado. Neste ano, ele fez três gols em 40 jogos e só ficou em campo durante toda a partida em cinco ocasiões.