Corpo de menino desaparecido enquanto nadava em rio é encontrado

O corpo do menino identificado como João Vitor Rios, de 10 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (27), após buscas do Corpo de Bombeiros. Ele havia desaparecido ontem (26), enquanto nadava com um primo no Rio Miranda, no município de Jardim, a 265 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Jardim News, o menino teria matado aula para ir nadar no rio, acompanhado do primo, um adolescente de 15 anos. Foi ele que chamou o socorro, por volta das 14h, ao perceber que o primo havia afundado.

As buscas pela criança haviam se encerrado pela noite e retomaram na manhã de hoje. Por volta das 5h30 o corpo da criança foi localizado pelos bombeiros, na mesma região onde havia desaparecido. O adolescente foi encaminhado para a delegacia para avisar a família.