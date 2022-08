Delcídio tem fundo eleitoral bloqueado pela Justiça

A procuradoria Regional Eleitoral impugnou a candidatura de Delcidio do Amaral (PTB), e na tarde do último sábado (20), protocolou o pedido para que o candidato não receba os recursos do repasse dos fundos eleitorais.

O portal O Estado MS havia falado com o candidato quando saiu a decisão da impugnação de sua candidatura e ele afirmou ser monstruosa a decisão e ainda reiterou: “Os de sempre mexeram politicamente”, finalizou Delcidio quando questionado.

Segundo a Procuradoria o montante à disposição do candidato, por sua vez, empenhados em uma candidatura seria absolutamente iminente serão irrecuperáveis, de forma a caracterizar grave lesão ao erário e ao sistema democrático.

De acordo com a página de prestações de contas da Justiça Eleitoral, o candidato a deputado federal ainda não recebeu repasse dos fundos. Até o momento, Delcidio informa receita de R$ 3 mil, fruto de doação de pessoa física. O pedido da Procuradoria Regional Eleitoral foi protocolado no fim da tarde de sábado (dia 20).

A reportagem não conseguiu contato com Delcídio até o fechamento desta matéria.