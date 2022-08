“Sarau delas” irá ocorrer neste sábado na Capital

Em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT+ irá promover o “Sarau Delas” no sábado (27).

A programação do evento conta com a presença de mulheres, artistas, juristas e representantes políticas que irão apresentar seus trabalhos e irão discutir temas atuais da comunidade lésbica.

O Sarau irá ocorrer na Praça Ary Coelho, na rua 14 de juho e irá começar às 18h.

