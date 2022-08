Pelo PL, candidata tem experiência para representar mulheres e profissionais da segurança pública nas eleições

Com 28 anos de experiência atuando pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), Deborah Cristina (PL) decidiu neste ano se candidatar para deputada estadual, na luta pelos profissionais de segurança e uma logística integrada dos demais órgãos públicos para solução de problemas e facilitar o progresso de Mato Grosso do Sul.

Ainda atuando na sede nacional da PRF com atividades em diretorias em Brasília, Deborah acredita que sua trajetória e conhecimento a levou querer cuidar mais da saúde, da educação, da família, da mulher, da criança, do adolescente e de idosos que vivem no Estado.

No mesmo partido que Bolsonaro com o número 2200, a candidata ressalta que já esteve a frente do Programa Integrado de Proteção das Fronteiras e que também faz parte de articulações legislativas, sempre buscando o fortalecimento das instituições de segurança pública e a valorização destes profissionais.

“Nosso Estado está em desenvolvimento e este cenário deve crescer mais, com a criação de novas indústrias e também a partir da construção da RILA (Rota de Integração Latino Americana). Para isso, devemos ter a garantia de uma rota segura para o tráfego e transporte de cargas, visando prevenir demais ocasiões. Pois com o progresso, aumenta-se também a criminalidade”, acredita.

“Nesse caminho, devemos proporcionar um transporte seguro contra roubo e furto de cargas, com postos de paradas e uma estrutura de câmeras de monitoramento. Não deixando de lado a segurança dos proprietários rurais e moradores do campo”, explica.

Conhecida como “Inspetora Deborah”, ela também defende a integração dos órgãos estaduais para dar mais agilidade na logística do Estado. “É preciso essa integração entre os órgãos, tanto para prestar um serviço de qualidade para o cidadão, quanto para dar agilidade de tomadas de decisões e organização de planejamento de operações.”

A saúde mental também é uma das bandeiras de Deborah. “Devemos cuidar da saúde mental dos profissionais que lidam com situações de riscos e com pessoas em situações de risco. Não englobando somente os profissionais de segurança pública, mas também psicólogos, assistentes sociais e tantas outras profissões.”

“Enquanto policial, eu aprendi nessas ocasiões que devemos chorar, mas internamente. Precisamos prestar esse serviço para a sociedade, mas sentimos muito a dor alheia. Devemos ter um olhar para a saúde mental, principalmente destes servidores que lidam diariamente com situações deste tipo”, diz.

A candidata avalia que no Congresso Nacional existe simpatizantes da segurança pública, mas sente falta da voz do profissional representado. “Me sinto capaz de poder representar estes profissionais junto a Câmara dos Deputados, porque eu já vivi essa experiência. Já enfrentei plantão, já enfrentei a criminalidade, acidentes, projetos de educação, prevenção, de combates e proteção às crianças e adolescentes.”

Carreira ativa

Deborah conta ter ajudado a implementar na PRF a articulação legislativa institucional em MS, na época que foi chefe de gabinete da superintendência da PRF. “A partir de então, começamos a apresentar aos parlamentares o trabalho da nossa instituição e criamos essa proximidade com demais órgãos públicos, podendo acompanhar mais de perto pautas de trânsito, segurança, entre outros.”

“Já estive a frente da aprovação da aposentadoria especial da mulher policial, fiz a articulação e fui até Brasília representando as mulheres PRF’s do Estado. Conseguimos a aprovação que contemplou mulheres e homens. Também participei de comissões de direitos humanos e outras pautas que vinham trazer melhorias de profissionais da segurança”, completa.

Mulheres

Na opinião da candidata, as mulheres em Mato Grosso do Sul têm pouca expressão política.” É ínfima a nossa participação e temos que mudar isso. Assim como policial aposentada, como mulher eu tenho propriedade em dizer o que é melhor para nós, precisamos de mulheres para defenderem nossos direitos e buscarmos melhorias.”