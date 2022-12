Deixou tudo para última hora? Veja o que abre e fecha na Capital

Na véspera de ano novo, muitos locais como mercados, shoppings e comércio de Campo Grande funcionam em horários especiais, para atender as demandas dos consumidores que deixaram as compras da virada de última hora. Já no domingo, primeiro dia do ano, a Capital terá apenas serviços essenciais em funcionamento. Confira o que abre e fecha:

Bancos

O atendimento nos bancos já havia sido suspenso na sexta-feira (30) e as agências fecham para o atendimento ao público hoje (31) e domingo (01). Os atendimentos retornam na segunda-feira (02).

Comércio

Funcionando em carácter especial, as lojas do comércio de Campo Grande abrem as portas a partir das 9h, com fechamento previsto para 16h. No dia 1º de janeiro o comércio fica fechado. De acordo com o sindicato dos comerciários, os empresários que abrirem as portas serão notificados no Ministério do Trabalho.

Delegacias

Neste fim de semana, apenas as Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e Cepol funcionam normalmente. As delegacias especializadas atendem em regime de plantão.

Correios

Segue fechado hoje e no domingo; atendimentos retornam na segunda-feira (02).

Bioparque

O Bioparque Pantanal estará de recesso até o dia oito de janeiro. Para os que haviam agendado visita no dia 30, a recomendação é que entrem em contato com o setor de atendimento por meio do telefone (67) 99217-8189.

Casa da Saúde

Não terá expediente durante o dia 31 e 1°.

Shoppings

Shopping Campo Grande

Começa os atendimentos a partir das 10h, com encerramento às 18h. No domingo as lojas estarão fechadas e o funcionamento da área de lazer e praça de alimentação é facultativo.

Shopping Norte Sul Plaza

Neste sábado funciona das 9h às 18h; amanhã as lojas e quiosques estarão fechados e o funcionamento das áreas de lazer e praça de alimentação é facultativo das 11h às 21h.

Shopping Bosque dos Ipês

Hoje os atendimentos acontecem a partir das 10h e serão encerrados às 18h. Durante o dia 1° de janeiro somente as áreas de lazer e alimentação estarão disponíveis a partir das 12h até às 20h.

Shopping Pátio Central

Durante o dia 31 o atendimento começará a partir das 8h e se encerrará às 16h. Durante o dia 1° não haverá expediente.

Supermercados

Para os atrasados, os supermercados podem funcionar até às 20h neste sábado (31), mas amanhã devem permanecer fechados.

Mercadão Municipal

Durante a véspera do Ano-Novo o funcionamento será das 6h30 até às 14h. Durante o dia 1° de janeiro ficará fechado.

Unidades de saúde

Somente as unidades que estiverem realizando o plantão de vacinação e as unidades 24h estarão realizando atendimentos neste sábado. Enquanto no dia 1° de janeiro, só as unidades 24h atenderão.

Detran

Não haverá expediente durante o dia 31 de dezembro e 1° de janeiro.

Feira Central

Neste sábado a Feirona funciona das 9h às 16h, mas permanecerá fechada no dia 1° de janeiro.

Hemosul

Não haverá expediente neste fim de semana.

Lotérica

Funcionarão até às 16h neste sábado, mas no dia 1° de janeiro não haverá atendimento.

Ônibus

Estarão operando normalmente com os horários de sábado e domingo, durante os dias 31 e 1° respectivamente.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: