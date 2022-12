Mega da Virada sorteia maior prêmio da história neste sábado

Apostadores de Mato Grosso do Sul podem tentar a sorte até ás 16h deste sábado (31) e apostar na Mega da Virada. Neste ano o concurso especial da Mega-Sena pagará o prêmio de aproximadamente em R$ 450 milhões, maior valor da história das Loterias Caixa.

O tradicional sorteio é realizado sempre no último dia do ano e marca a virada. As apostas podem ser feitas em volante específico da Mega da Virada em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula, caso não haja ganhadores na faixa principal, acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com cinco números) e assim por diante.

Uma alternativa para aumentar as chances de ganhar é realizar apostas em grupo por meio do Bolão Caixa. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Os bolões da Mega-Sena têm preço mínimo de R$ 10. Contudo, cada cota não pode ser inferior a R$ 5, ou seja, é possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As apostas podem ser feitas até às 18h (19h, horário de Brasília), em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Conforme a Caixa, para se cadastrar é necessário ter mais de 18 anos e cadastrar o cartão de crédito.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: