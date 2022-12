De acidente nuclear a busca por novos amores, confira as previsões de profissionais esotéricos

Dezembro está chegando ao fim e o clima de virada de ano vem acompanhado pela ansiedade para o ano que vai chegar. Vocês estão preparados para 2023 ou ansiosos pelo que está por vir? O jornal O Estado conversou com alguns profissionais esotéricos que divulgaram algumas previsões econômicas, políticas, amorosas e até perspectivas para a saúde neste novo ano. Confira!

De acordo com o sacerdote de um templo de Campo Grande, Carlos Eduardo Borges ou Babalawo Oriloba, como é chamado no local, no próximo ano, as pessoas vão precisar controlar melhor o dinheiro, pois a junção de 2023 termina em 7, número que é forte e perigoso na astrologia. “Vejo aqui que haverá um acidente nuclear que trará sérios problemas para a Europa, o que vai acarretar consequências graves para a economia”, alertou o esotérico.

Ainda sobre a economia, Carlos que também é piloto comercial, afirmou que após o primeiro semestre, a economia brasileira terá um leve avanço, e no campo político a previsão é de clamor, manifestações e público forte nas ruas também nos primeiros seis meses.

Além disso, Babalawo afirmou que existe possibilidade de um novo avanço do Coronavírus no primeiro semestre, o que acende o alerta para a adoção de medidas preventivas para evitar essa realidade. “Esse aumento provavelmente será após o período de festas e férias, o que já é esperado diante das aglomerações nessa fase do ano”, disse.

Já para o amor, conforme o sacerdote, como teremos um ano de final 7, número que não é muito benéfico, seria interessante repensar um novo amor para o próximo ano, e para aqueles que já tem compromisso firmado, o ideal é ficar atento para as brigas, cuidando para que não acabe com o relacionamento.

Em contrapartida, a taróloga e cartomante Paula, afirmou que o primeiro semestre de 2023 será marcado por conflitos de opiniões. “O início do ano será de altos e baixos, com ânimos a flor da pele mas depois de um tempo a estabilidade virá, por isso, podemos esperar um futuro econômico mais tranquilo”, disse a taróloga após ler as cartas.

Sobre a vida amorosa, a cartomante explicou que em um futuro próximo, várias pessoas que sofrem em relacionamentos abusivos, vão se livrar desse sofrimento, com isso, haverão algumas separações. Paula também disse que esse alerta de fins de relações não se aplica aos romances sólidos e saudáveis.

“Isso é bom porque vai levar as pessoas a procurarem novos amores e encontrarem parceiros ou parceiras que os farão viver relações mais seguras, o que transforma 2023 em um ano favorável para o amor.”, ressaltou Paula, acrescentando ainda que o futuro será marcado por um despertar de autoestima e livramento de relacionamentos tóxicos.

Por fim, a taróloga disse que, as energias para o próximo ano são muito boas e que de acordo com o que leu nas cartas, o ano que se inicia será de recomeços e novos planos. “Podemos afirmar que as energias que vão reger 2023, vão favorecer os estudos, os novos negócios, e também aqueles negócios que não estavam indo tão bem”, finalizou.

Horóscopo Chinês: Ano do Coelho

A partir de 4 de fevereiro, inicia-se o Ano Novo Chinês, que se baseia em um calendário lunar. Para essa tradição, 2023 é o ano do Coelho, que simboliza paciência e sorte e introspecção. A Bom para equilibrar o caráter daqueles mais impulsivos ou pessoas com a “cabeça nas nuvens”.

De acordo com o astrólogo Denny, o ano será marcado pela necessidade de conversas amigáveis e boas trocas diplomáticas, tanto no nível pessoal quanto entre grandes nações. “Esses diálogos abrirão as portas para oportunidades de negócios, compartilhamento tecnológico e proteção ambiental”.

Em resumo: pensando duas vezes antes de agir, você conseguirá cumprir todos os seus planos com mais chance de sucesso. E 2023 será um ano de conquistas, exatamente como você certamente merece. Vamos em frente!

O que dizem os astros?

Renovação energética

Denny Heide, astrólogo e terapeuta sensitivo de Meu Astro – que previu a vitória eleitoral do ex-presidente Lula em maio de 2022 – assina as previsões para 2023 e ensina como fazer um ritual de Renovação Energética Para 2023. Você vai usar a força da Lua, do Sol e da Água. O Sol é o astro com grande poder no Zodíaco e é o responsável por manter a vida na Terra. A Lua, nosso satélite natural, vai trazer a força da intuição para guiar seus passos. Já a água – condutor universal – é essencial à vida humana e vai captar e armazenar toda a energia emanada pelo Sol e Lua.

Ingredientes:

Um recipiente com água mineral ou filtrada;

Um papel;

Lápis.

Modo de Preparo:

Encha uma garrafa, jarra ou copo de vidro com água filtrada ou mineral. Pegue um pedaço de papel e escreva seus desejos a lápis. Coloque esse papel embaixo do recipiente com água. Em uma noite de Lua Cheia, coloque o recipiente e deixe-o à luz da Lua. O ideal é que fique, no mínimo, por 12 horas. No dia seguinte, você vai deixar esse mesmo recipiente em um lugar iluminado pela luz solar por mais 12 horas. Após 24 horas de energização, beba essa água aos poucos, pensando no seu desejo. Peça a força aos astros do Zodíaco. Concentre-se no poder que emana do Universo. Você pode repetir esse ritual quantos dias quiser. E você pode beber essa água na hora da virada. Também é possível tomar um banho energético com essa água.

