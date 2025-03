Defensoria Pública de Campo Grande suspende atendimentos na sexta-feira

Servidores passarão por curso de capacitação e unidades estarão abertas para casos urgentes e orientações

No próximo dia 28 de março, os atendimentos da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul estarão suspensos nas unidades de Campo Grande.

A instituição informou que os servidores que prestam atendimentos farão um curso de capacitação, mas casos urgentes serão atendidos e a população irá receber orientações sobre a Plataforma de Agendamento Eletrônico.

Nas dependências da Defensoria na Rede Fácil – Central de Atendimento ao Cidadão do Estado de MS, em Campo Grande, o público será atendido das 8h às 12h (normalmente, o expediente vai até às 17h).

No interior do Estado, os atendimentos serão mantidos como de costume, das 12h às 19h – a exceção é a Defensoria Pública no Poupatempo da prefeitura de Dourados, que sempre funciona das 7h30 às 11h30.

Capacitação

O curso possui o tema “Uniformização de Atendimentos e Agendamentos na Área da Saúde” e pretende melhorar as práticas de atendimento e agendamento, assegurando que todas as equipes estejam adequadamente informadas sobre os procedimentos corretos e eficientes para gerenciar as agendas e atender as necessidades dos assistidos de forma eficaz.

O curso será ministrado pela coordenadora do Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) da Defensoria, Eni Maria Sezerino Diniz.

A atividade será na tarde de 28 de março, na Escola Superior da Defensoria Pública. Servidoras e servidores da capital participarão presencialmente, enquanto que os do interior acompanharão pela internet.

Com informações da Defensoria Pública de Campo Grande.