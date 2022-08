Trechos da Capital seguem interditados para obras

Com o avanço das obras do Reviva Campo Grande novos trechos são interditados diariamente no centro da Capital. As interdições variam entre drenagem, recapeamento e instalação de laço semafórico.

Na manhã de ontem (11), a Rua 13 de Junho foi interditada para obras de recapeamento. Ao todo, serão feitos 800 metros de asfalto novo entre as avenidas Afonso Pena e Mato Grosso.

Na Rui Barbosa, as obras se concentram na quadra antes da Fernando Correa da Costa. Após a conclusão, as obras seguem no trecho entre as Ruas Calarge e Tonico de Carvalho, o local passará pela instalação de um terminal de embarque.

Conforme o cronograma de obras, nos próximos dias haverá interdições na Maracaju e Antônio Maria Coelho (entre a Avenida Calógeras e Rui Barbosa); Pedro Celestino (entre a Mato Grosso e Maracaju); José Antônio (da Abrão Julio Rahe até a Cândido Mariano).

Após a conclusão desse etapa, as obras seguem para o trecho final da 13 de Maio (entre a Mato Grosso e Julio Dittmar); 15 de Novembro (entre a Rui Barbosa e Avenida Calógeras), Lydia Bais e Iria Loureiro Viana.

Obras

Ao todo, as obras do Reviva englobam 21 km de vias, num quadrilátero formado da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio.

Com a revitalização, o centro da Capital Morena ganhará um novo mobiliário urbano, iluminação em led, câmeras de videomonitoramento, containers de coleta seletiva, wi-fi gratuito e calçadas padronizadas, acessibilidade universal e paisagismo com intuito de transformar a região em uma das mais arborizadas de Campo Grande.

