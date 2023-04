Campo Grande pode se tornar referência na Rota Bioceânica

As estratégias de planejamento serão o diferencial para que os municípios sul-mato-grossenses sejam efetivamente inseridos e beneficiados com a Rota Bioceânica, que vai mudar a configuração logística da América do Sul. Neste contexto,

Campo Grande pode ser um referencial, como um importante centro de distribuição dos produtos.

Esse e outros desafios para se posicionar diante desse corredor rodoviário foram abordados pelo secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), durante palestra no 6º Seminário “Cidades Brasileiras: Desejos e Possibilidades”, realizada na noite de quinta-feira (27), no auditório da Famasul.

Jaime Verruck representou o governador Eduardo Riedel no evento e lembrou que a Rota Bioceânica está avançando, tanto no lado do Paraguai quanto do Brasil, com quase 20% da ponte sobre o rio Paraguai já sendo executada, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Em sua palestra, ele apresentou as potencialidades da rota, principalmente para os municípios de Mato Grosso do Sul, entre eles, Campo Grande.

Por Marina Romualdo– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

