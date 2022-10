Com metade pronta, espaço multiuso no Parque dos Poderes pode ser entregue em dezembro

Parte da obra já entregue de revitalização do Parque dos Poderes, o espaço de múltiplo uso já está em fase final de construção. O local que fica próximo ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar dispõem de banheiros, fraldário, playground, bebedouros, bicicletário e estacionamento. Sem atraso no cronograma, o local deve ser entregue e população no mês de dezembro de 2022.

Fiscal da Agesul, Rafael Monteiro Mendonça diz que a previsão de entrega deve ser cumprida no prazo estipulado. “Mais de 50% da obra já foi concluída. Dentro de um mês, a gente entra na fase de acabamento”, explicou.

Como o Parque é utilizado aos finais de semana, a obra tem um espaço para que agentes do Detran/MS usem para guardar cones utilizados no projeto Amigo do Parque, em que o trânsito de veículos é interrompido em uma das pistas da via para prática de exercícios e passeio das famílias aos fins de semana.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a entrega do espaço multiúso complementa a revitalização do Parque dos Poderes.

“Isso aqui é do sul-mato-grossense. O parque ficou bonito e agora conta com mais uma estrutura para as pessoas que vêm diuturnamente aqui. Em qualquer horário tem pessoas fazendo atividades físicas e passeando com a família. Tenho certeza de que o querido e saudoso Pedro Pedrossian (ex-governador), quando idealizou o Parque dos Poderes, pensava em um lugar de convívio assim”, disse Reinaldo.

Sede dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Parque dos Poderes, criado em 1982, recebeu em julho deste ano a primeira reforma completa. A estrutura moderna e ecológica deu uma “cara” nova ao complexo. Foram executados serviços de drenagem, todas as avenidas foram restauradas e o parque ganhou nova sinalização.

Uma das novidades foi a criação de uma ciclovia de 4,2 quilômetros no canteiro central das avenidas do Poeta e Desembargador José Nunes da Cunha. O parque também ganhou uma pista de caminhada apropriada, três academias ao ar livre, espaços de convívios, bancos, 70 lixeiras e novos abrigos de ônibus.