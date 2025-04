Curso Teatro em Cena promove formação artística e humana com foco na criatividade, expressão e inclusão

Curso gratuito promovido pelo Governo do Estado é voltado a jovens e adultos a partir de 13 anos; inscrições seguem abertas até 12 de maio

Uma experiência formativa que une arte, educação e inclusão social. Assim pode ser definido o curso “Teatro em Cena: Explorando o Mundo da Criatividade e da Expressão”, que será ofertado de 14 de maio a 10 de dezembro deste ano em Campo Grande, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), através da Supre (Superintendência de Modalidades e Programas Educacionais) e do Nuac (Núcleo de Arte e Cultura). A proposta é gratuita e aberta a adolescentes e jovens a partir de 13 anos.

Muito mais do que ensinar a pisar num palco, o curso oferece aos participantes a oportunidade de se reconhecerem como sujeitos criativos, capazes de se comunicar, improvisar, colaborar e dar vida a histórias por meio da linguagem teatral. O foco está no desenvolvimento artístico e pessoal, com ênfase na valorização da cultura e na construção da cidadania.

“É uma formação que trabalha com o teatro como arte e também como ferramenta de expressão, comunicação e inclusão. O participante é convidado a se entender como parte do mundo e a transformar a realidade por meio da arte”, explica o professor Daniel Ferreira Smidt, responsável por ministrar o curso.

As aulas ocorrerão semanalmente às quartas-feiras, com duas turmas: uma no período matutino (8h às 9h40) e outra no vespertino (14h às 15h40). O local será o Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar, em Campo Grande.

Estrutura e conteúdo

O conteúdo programático foi construído para atender tanto quem nunca teve contato com o teatro quanto quem já possui alguma vivência cênica. Ao longo dos encontros, os cursistas passarão por temas como:

Introdução ao teatro: reconhecimento da importância histórica e cultural da arte teatral;

reconhecimento da importância histórica e cultural da arte teatral; Jogos teatrais e improvisação: práticas que estimulam a criatividade e espontaneidade;

práticas que estimulam a criatividade e espontaneidade; Construção de personagens: estudo e criação de tipos dramáticos;

estudo e criação de tipos dramáticos; Texto e dramaturgia: elaboração de cenas originais e compreensão das estruturas dramáticas;

elaboração de cenas originais e compreensão das estruturas dramáticas; Montagem de espetáculo: preparação coletiva para a apresentação pública que encerra o curso;

preparação coletiva para a apresentação pública que encerra o curso; Apresentação final: momento de partilha com a comunidade e celebração do processo formativo.

Além das competências técnicas, o curso busca fomentar valores como o trabalho em equipe, a empatia e a confiança mútua, reconhecendo o teatro como um espaço de troca e escuta.

Professor e trajetória

Com sólida formação nas áreas da arte, pedagogia e inclusão, Daniel Ferreira Smidt traz para o curso a experiência de quem vive o teatro em múltiplas frentes. É ator, diretor de produção, pedagogo e professor de Educação Física, com formação técnica pela Escola Lê Mond, no Rio de Janeiro. Atua há anos como docente de teatro na CEDEG/APAE, além de ser responsável por produções artísticas premiadas, como o espetáculo “Filhos do Pantanal”, vencedor do Festival Nossa Arte nas etapas regional, estadual e nacional.

Hoje à frente da produção geral da Companhia de Teatro Adote, Daniel une sua vivência de palco com sua atuação pedagógica para tornar o ambiente do curso acolhedor, desafiador e transformador. “Buscamos um teatro acessível, que acolhe as diferenças e convida cada um a descobrir seu lugar de fala, de movimento e de criação”, destaca o educador.

Inscrições abertas

Os interessados em participar do curso podem se inscrever gratuitamente até o dia 12 de maio de 2025 pelo link: https://forms.gle/oPSGBjGhtUUa3mNp7. As vagas são limitadas. Para dúvidas ou mais informações, o Nuac disponibiliza o contato via WhatsApp (67) 99824-8534 ou e-mail [email protected].

Com informações da Agência de Notícias de MS.

