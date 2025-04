Governo Federal amplia em R$ 943 bi as verbas para o Fundeb 2025; repasse é feito nesta quarta

Atualização dos repasses da União foi feita com base na arrecadação real de 2024 e beneficia quase 2.300 de entes federativos

A complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) foi ampliada em R$ 943,4 milhões adicionais a estados e municípios em 2025. Os recursos estão sendo creditados nesta quarta-feira, 30 de abril, em parcela única, nas contas correntes dos estados e municípios beneficiários do ajuste. A medida, coordenada tecnicamente pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada à pasta, consolida o compromisso do Governo Federal com o fortalecimento da educação básica pública .

A Portaria Interministerial MEC/MF nº 3, que apresenta os demonstrativos do ajuste anual da complementação da União ao Fundeb referente ao exercício de 2024, foi publicada na terça-feira, (29). De acordo com o documento, a receita total do Fundeb, em 2024, alcançou R$ 261,8 bilhões — R$ 4,96 bilhões a mais do que a estimativa inicial para aquele ano (R$ 256,86 bilhões). O crescimento da arrecadação provocou a revisão dos valores mínimos por aluno, com o Valor Anual Total por Aluno (VAAF-MIN) passando de R$ 5.648,91 para R$ 5.762,50, e o Valor Anual por Aluno ( VAAT-MIN) , de R$ 8.510,81 para R$ 8.539,53.

Com isso, o valor global da complementação da União do ano passado aumentou de R$ 48,8 bilhões para R$ 49,7 bilhões, distribuídos da seguinte forma:

R$ 496,5 milhões em complementação VAAF

R$ 372,4 milhões em complementação VAAT

R$ 74,4 milhões em complementação VAAR

Os repasses beneficiarão, no âmbito da complementação VAAF, os fundos dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Já no caso da complementação VAAT, 2.245 municípios serão contemplados — incluindo 17 novos entes que passaram a atender aos critérios legais, como Boquim (SE), Angicos (RN), Apucarana (PR), entre outros.

Previsto na Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o novo Fundeb instituído pela Emenda Constitucional nº 108/2020, o ajuste anual tem como objetivo corrigir os valores da complementação da União com base na arrecadação efetiva de impostos e transferências. Essa arrecadação, apurada pela Secretaria do Tesouro Nacional, substitui as estimativas que basearam os repasses durante o ano anterior.

A atualização fortalece diretamente as redes de ensino, possibilitando construção e reforma de escolas, aquisição de materiais didáticos, investimentos em transporte escolar e outras ações de manutenção e desenvolvimento da educação. A medida reforça o papel do Ministério da Educação como executor técnico e confiável da política de financiamento educacional, garantindo transparência, equidade e eficiência na gestão dos recursos públicos. Os valores já estão sendo creditados nas contas dos entes federativos nesta quarta-feira, 30 de abril de 2025.

Com informações da Agência Gov.

