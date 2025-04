SEJUV oferece curso gratuito de atendimento ao cliente para jovens

O curso de atendimento ao cliente está sendo oferecido para jovens a partir de 15 anos que desejam aprimorar suas habilidades em atendimento ao público.

O curso é oferecido pela Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV) e acontece a partir da próxima segunda-feira, 05 de maio de forma gratuita, com o objetivo de capacitar e preparar os participantes para os desafios do mercado de trabalho.

O curso tem como objetivo ensinar conceitos fundamentais de atendimento ao público, abordando desde as técnicas mais essenciais até as mais avançadas. A metodologia será baseada em uma abordagem prática e participativa, permitindo que os jovens desenvolvam habilidades tanto técnicas quanto de liderança.

Durante o curso, serão apresentados os conceitos de atendimento e hospitalidade de forma clara e interativa, com exemplos práticos que estimulam o pensamento crítico dos participantes. Além disso, serão realizadas simulações de casos reais, permitindo que os participantes discutam e analisem situações cotidianas, desenvolvendo estratégias de resolução e aprimorando a tomada de decisão. As dinâmicas de grupo também farão parte do curso, proporcionando um ambiente de troca de experiências, fortalecendo o trabalho em equipe e aprimorando as habilidades interpessoais. Por fim, debates orientados promoverão o aprendizado coletivo, permitindo o compartilhamento de ideias e a criação de novas estratégias de atendimento ao cliente.

Essa é a sua chance de se capacitar de forma prática e assertiva! As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home. Não perca essa oportunidade de se capacitar de forma gratuita!

Serviço:

Atendimento ao cliente

Data: 05 a 09/05

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Rua: 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech – 3°andar

