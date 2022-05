Governo assina contrato para a realização das obras no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

O Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo vai receber uma longa reforma, com investimentos de R$ 5,1 milhões. O Centro vai passar por diversas mudanças, com obras para dispor adequações na acessibilidade, instalações elétricas e esquadrias. As obras visam a valorização da cultura, história e o turismo do Estado.

Hoje (23) foi assinado o contrato para a realização da obra, no Diário Oficial do Estado. Assim que for expedida a ordem de serviço para a empresa responsável, o prazo para a reforma será de 360 dias, com as conclusões completas das atividades.

A revitalização do espaço localizado no Parque dos Poderes faz parte do programa “Retomada MS”, que foi lançado pelo governador Reinaldo Azambuja para resgatar e apoiar os setores prejudicados durante a pandemia. Foram disponibilizados R$ 18,6 milhões para reformas do patrimônio cultural do Estado.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), Bruno Wendling, afirma. “É uma obra fundamental, em um local que faz parte da história do Estado e agora vai dispor de uma revitalização para se tornar um espaço moderno, se mantendo na vanguarda. Trata-se de uma obra arquitetônica de destaque”

O local faz parte da história do Estado, com grandes contribuições não apenas na área cultura, mas também como palco de grandes eventos, congressos, fortalecendo o turismo de negócio no Estado.

O centro foi inaugurado em 1994, com quatro auditórios, possuindo capacidade total de 1.483 lugares,com área para exposições, eventos e feiras, além de restaurante, lanchonete, sala VIP, sala de imprensa e ambulatório para emergências médicas.

Vinculado a Fundtur, o espaço já recebeu inúmeros shows, espetáculos, congressos e eventos regionais, nacionais e internacionais.

