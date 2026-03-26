Cruz Vermelha doa três toneladas de medicamentos à saúde de Campo Grande

Entrega feita à Sesau ocorre em meio à alta demanda por atendimentos na rede pública

Mais de três toneladas de medicamentos passaram a integrar o estoque da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande após doação realizada na última segunda-feira (23) pela Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso do Sul.

O carregamento inclui antibióticos, anti-inflamatórios e antialérgicos. Segundo a entidade, os itens serão utilizados tanto para iniciar tratamentos quanto para garantir a continuidade de atendimentos já em curso nas unidades municipais.

A iniciativa ocorre em um cenário de procura elevada por assistência na rede pública. A organização informou que a entrega faz parte de articulações institucionais voltadas ao fortalecimento da capacidade de atendimento do município.

Secretária-geral da filial no estado, Carolina Bernardes afirmou que a atuação da Cruz Vermelha busca atender demandas concretas da população. “Nosso compromisso é atuar de forma concreta onde a população mais precisa”, declarou.

Ela também destacou que a cooperação com o poder público pode reduzir o tempo de espera por medicamentos. “Essa entrega representa a união de esforços para garantir que os atendimentos cheguem com mais rapidez e qualidade a quem depende do sistema público”, afirmou.

Com atuação humanitária em Mato Grosso do Sul, a instituição desenvolve ações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade, resposta a emergências e capacitações, além de parcerias na área da saúde.

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