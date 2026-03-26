Irmãos foragidos da Justiça de MS são encontrados e presos por estupro de vulnerável no Paraná

Localização ocorreu após investigação iniciada em Naviraí e cooperação entre equipes de dois estados

Dois irmãos que estavam foragidos da Justiça de Mato Grosso do Sul foram presos na quarta-feira (25), na cidade de Icaraíma, no Paraná.

Eles são suspeitos de envolvimento em crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal qualificada. As ordens de prisão foram expedidas pela Justiça após o avanço das investigações conduzidas em Naviraí.

Durante o trabalho, surgiram informações de que os dois haviam deixado o estado. A partir disso, houve troca de dados entre equipes, o que permitiu identificar o paradeiro dos suspeitos.

Após serem localizados, os irmãos passaram a ser acompanhados até o momento da abordagem, realizada em via pública. Em seguida, foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.