Lula cobra plano para enfrentar endividamento das famílias e defende educação financeira

Presidente afirma que solução deve facilitar pagamento de dívidas e orientar brasileiros sobre uso do orçamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (26) que pediu ao novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, a apresentação de propostas para enfrentar o endividamento das famílias brasileiras. Segundo ele, as medidas devem incluir campanhas de educação financeira para orientar a população sobre planejamento do orçamento.

A declaração foi feita durante visita à unidade industrial da montadora Caoa, em Anápolis (GO). No discurso, Lula avaliou que a economia brasileira apresenta desempenho positivo, mas reconheceu que há um problema relacionado ao nível de dívidas das famílias.

De acordo com o presidente, há situações em que o endividamento pode ser considerado adequado, como na compra de imóveis ou bens que contribuam para melhorar a qualidade de vida. Ele ponderou, porém, que o problema surge quando o valor das prestações supera a renda disponível no fim do mês.

“Aí, a gente fica zangado e culpa quem? Culpa o governo. O mundo é assim. A gente culpa o governo por tudo que dá errado. Eu sei que, na cabeça das pessoas, funciona assim”, disse.

“Por isso, eu pedi ao ministro da Fazenda para a gente resolver o problema da dívida das pessoas”, acrescentou.

Lula afirmou que não defende que as pessoas deixem de fazer financiamentos para adquirir bens, mas destacou a necessidade de criar mecanismos que facilitem o pagamento das dívidas e ampliem o acesso à orientação financeira. Ele também mencionou o uso do cartão de crédito como um dos pontos que podem comprometer o orçamento familiar quando utilizado de forma excessiva.

“Por isso o Dario Durigan está com a função de apresentar essa solução”, afirmou.

Durigan assumiu o comando do Ministério da Fazenda após a saída de Fernando Haddad, que deve disputar as próximas eleições. Em seu discurso, o novo ministro disse que o país vive um “momento raro”, ao combinar crescimento econômico, geração de empregos e controle da inflação.

“Não é senso comum nem algo básico que um país cresça e se desenvolva gerando emprego; que tire as pessoas do Mapa da Fome e, ao mesmo tempo, mantenha a inflação sob controle. Estamos vivendo um momento raro”, declarou.

O ministro também afirmou que o governo ampliou concessões na área de infraestrutura e aumentou o repasse de recursos a estados e municípios. Segundo ele, o desafio da pasta agora inclui elevar a produtividade e a inovação, com medidas voltadas à qualificação profissional e à reorganização da jornada de trabalho, como a proposta de redução da escala 6 por 1.

Durigan ainda destacou que a reforma tributária deve trazer maior racionalidade e eficiência ao sistema de impostos, com impacto na produção e na dinâmica da economia a partir do próximo ano.

*Com informações da Agência Brasil

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