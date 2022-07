Estado de saúde de casal que se acidentou em moto na Duque de Caxias é estável

É considerado estável o estado de saúde do casal de 52 anos que sofreu acidente na Duque de Caxias, no último dia 7 de julho, em Campo Grande. As vítimas estavam em uma motocicleta e ficaram gravemente machucados após acidente entre moto e caminhonete.

De acordo com o boletim médico atualizado, o estado de saúde do casal é considerado estável. Eliana Aparecida Borges, segundo o boletim médico, permanece em observação na enfermaria de cuidados intermediário em tratamento conservador de TCE (Trauma cranioencefálico) grave pela neurocirurgia. Além disso, a paciente está também sendo assistida por equipes da ortopedia em razão da fratura de quadril. Sua condição no momento de saúde é estável.

Já o seu esposo, Jair Vieira da Costa, também de 52 anos, segue em observação clínica na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), está consciente, orientado e estável no momento. Porém, ainda não há previsão de alta da UTI.

Atualmente estão sendo realizados exames de imagens e laboratoriais para controle da evolução do caso. E também ele segue em recuperação após o procedimento cirúrgico que foi realizado para a amputação da perna, após o acidente sofrido no começo do mês.

Acidente – O acidente aconteceu próximo a um cruzamento entre a Avenida Duque de Caxias com a rua Manoel Ferreira, no Jardim Imá. Ainda não se tem informações sobre a dinâmica do acidente no local. O local possui sinalizações verticais e horizontais.

Após a colisão, as informações iniciais, os ocupantes da moto após o impacto acabaram sendo arremessados por cerca de 50 metros do local do acidente.

Imagens – Familiares procuram por testemunhas do acidente que deixou o casal em estado grave no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a rua Manoel Ferreira, em Campo Grande.

Em publicação nas redes sociais, a sobrinha das vítimas pede ajuda para quem viu o acidente poder contar o que aconteceu, já que os tios estão em estado grave na Santa Casa e não podem falar. Na postagem, a sobrinha do casal diz que “até o presente momento sabemos somente a versão do motorista aonde não se encaixa com as evidências do local. […] meu tio sempre foi uma pessoa certa fez o certo pelo certo ajudada muito a todos a sua volta”, diz.

