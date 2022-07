TSE divulga instituições aptas para observar as eleições 2022

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral), divulgou nesta terça-feira (19), no Diário de Justiça Eletrônico a lista de instituições nacionais aptas a realizarem missão de observação eleitoral nacional nas eleições deste ano prevista para outubro, assim como o limite de gastos previstos pelos candidatos.

Na lista do TSE, estão aptas: a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), Associação Juízes para a Democracia (AJD), Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), Sociedade de Ensino Superior de Vitória (Faculdade de Direito de Vitória – FDV), Transparência Eleitoral Brasil, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e Universidade de São Paulo (USP). Sete observadores internacionais também participarão.

Este grupo autorizado na prática poderão intervir entre o sistema eleitoral e imprensa e formadores de opinião. Os observadores têm liberdade para conversar com a sociedade civil, ir a seções acompanhar a votação.