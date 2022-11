43 municípios do MS estão sem doses de Coronavac

No estado do Mato Grosso do Sul, 43 municípios estão sem a dose da vacina Coronavac, para realizar aplicações em crianças de 3 e 4 anos de idade. A SES (Secretaria Estadual de Saúde) informa que o motivo é que o Ministério da Saúde não fez o repasse das doses ao Estado.

De acordo com a SES, no último domingo (06) foi feita uma solicitação ao Ministério da Saúde para envio de novas doses. “Por hora, até o momento, o Ministério não informou nem a data e nem quantas doses serão enviadas para Mato Grosso do Sul. Aguardamos eles definirem”, informa a nota da SES.

Alguns municípios precisaram suspender a vacinação de crianças de 3 e 4 anos de idade. “A falta de vacina afetará principalmente a população infantil do interior”, informa a assessoria da SES.

A remessa solicitada é o segundo aditivo ao contrato para o fornecimento de 10 milhões de doses, que foi assinado em janeiro pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Aumento em testagens

A Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) apontou que no dia 07 de outubro foram registrados sete procedimentos nas unidades de saúde da cidade enquanto que na mesma data deste mês de novembro foram 31 testes para o novocoronavírus. Considerado o de ‘padrão ouro’ para o diagnóstico da Covid-19, Campo Grande registrou um aumento na realização de exames RT-PCRs, ao longo dos últimos 30 dias.

De acordo com o Vacinômetro desta quarta-feira, até às 12 horas, 206 pessoas haviam sido vacinadas contra a Covid-19. Desde o início da campanha foram 733.72280 (98% do público esperado) doses aplicadas e outras 701.44777 (41%) pessoas vacinadas com a dose única ou com a dose de reforço. 379.428 receberam a terceira dose e 139.330 a quarta e última dose. O total de vacinas aplicadas, somando todas as doses, é de 1.953.927.

Para evitar o caso mais grave da doença, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, reforça a importância da vacinação. “A vacinação continua sendo nossa maior e mais eficaz ferramenta conta a Covid-19, então, quem se enquadra para tomar o segundo reforço e ainda não foi até uma unidade de saúde, é recomendável que se encaminhe até um posto de vacinação, o mesmo serve para quem ainda tem ainda precisa tomar o primeiro reforço”, disse.

