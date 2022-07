Já se vacinou? Doses contra Gripe e Covid-19 estão disponíveis nesta segunda-feira

Estão disponíveis nas unidades básicas e de saúde da família as vacinas contra a Gripe e Covid-19 para a população de Campo Grande durante o dia todo. As doses estão liberadas para toda a população que se encaixe com os critérios de vacinação.

Para quem tem cinco anos ou mais e ainda não se vacinou contra o coronavírus, deve procurar um dos 49 pontos de vacinação da Capital, assim como quem já cumpriu o intervalo estipulado pelos fabricantes das vacinas e que ainda não tenha recebido a segunda dose.

O primeiro reforço está disponível para quem tenha 12 anos ou mais e que concluiu o ciclo primário de vacinas há pelo menos quatro meses, com exceção de pessoas que tenham algum tipo de imunocomprometimento grave; para este público o intervalo é de 28 dias.

Já para os públicos que possuem 40 anos ou mais, trabalhem na área da saúde ou tenham a partir de 18 anos e algum tipo de imunocomprometimento grave já pode receber o segundo reforço. Para isso é necessário ter recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Confira os locais disponíveis para realizar os testes de Covid-19 em Campo Grande:

Vacinação contra Influenza

A vacina contra a Gripe, que imuniza contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B, cepas estão circulando com maior intensidade no momento. A dose está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

Ela pode ser aplicada em todas as unidades de saúde da cidade, de acordo com os horários de funcionamento das salas de vacinação, que normalmente funcionam entre 07h30 e 11h e das 13h às 16h45. Há unidades com horário estendido onde as salas de vacinação também permanecem com o atendimento ampliado.

A Clínica Escola da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) possui uma sala de vacinação, disponível para acadêmicos, servidores e população em gera, com horário de atendimento das 7h30 às 11h e das 13h15 às 16h45.

Campo Grande registrou neste ano, 37 óbitos por Influenza durante um surto atípico da doença, que ocorreu em janeiro, e a preocupação é que, com a tendência de queda das temperaturas no inverno, uma nova onda da doença se inicie.

