Corumbá promove Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

Com 18 mortes já registradas por SRAG em 2025, município reforça alerta e amplia pontos de vacinação

Corumbá participa neste sábado (10) do Dia D de vacinação contra a influenza, parte da mobilização nacional para ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários. A cidade tem como meta imunizar 42,6 mil pessoas, sendo 25.650 pertencentes ao grupo de maior risco — como crianças de até seis anos, gestantes e idosos. Desde o início da campanha, em 27 de março, cerca de 19 mil doses já foram aplicadas.

Diante da baixa adesão e do cenário preocupante, a Secretaria Municipal de Saúde faz um apelo à população. Só em 2025, a cidade já registrou 18 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), todas relacionadas à falta de vacinação contra a gripe. “A única forma de evitar é a imunização”, reforçou o secretário de Saúde, médico Antônio Juliano de Barros. Segundo ele, a ausência da vacina deixa o organismo mais vulnerável ao vírus, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Neste sábado, os postos de vacinação estarão abertos das 8h às 16h, incluindo unidades que aplicarão apenas a vacina contra gripe e outras que farão também a multivacinação, com doses de rotina. Um ponto de drive-thru será disponibilizado no Poliesportivo da avenida Porto Carrero.

A vacina é destinada a uma ampla gama de públicos, que inclui desde crianças pequenas até profissionais da saúde, segurança, transporte, além de pessoas com deficiência, comorbidades e em situação de vulnerabilidade. A lista completa dos grupos prioritários e os locais de vacinação estão disponíveis para consulta nos canais da prefeitura. A recomendação é que todos que se enquadram compareçam com documento pessoal e, se possível, a caderneta de vacinação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram