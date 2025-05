Corpo é encontrado no Rodoanel de Ponta Porã; vítima ainda não foi identificada

Polícia investiga as circunstâncias da morte; homem usava calça jeans, camisa preta e tinha tatuagens nos braços

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (10) às margens do Rodoanel, em Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Ainda sem identificação confirmada, a vítima foi avistada por populares que passavam pela via e acionaram as autoridades.

Segundo as primeiras observações, o homem vestia calça jeans e camisa preta, além de possuir tatuagens nos braços. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e a Polícia Civil deve prosseguir com a apuração do caso nas próximas horas.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e peritos estiveram no local para iniciar os procedimentos de investigação. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas da morte nem se o corpo apresenta sinais visíveis de violência.

