Mega-Sena sorteia R$ 45 milhões neste sábado; apostas seguem até as 18h no Estado

Prêmio está acumulado e movimenta lotéricas em todo o país; sorteio acontece às 20h no horário de Brasília

O concurso 2.861 da Mega-Sena será sorteado neste sábado (10) com um prêmio estimado em R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas. O valor atraiu apostadores em todo o Brasil, e em Mato Grosso do Sul as apostas podem ser feitas até as 18h, por conta da diferença de fuso horário com Brasília.

O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília), ou 19h no horário local, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Para concorrer, o jogador precisa marcar de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples custa R$ 5 e pode ser feita em qualquer lotérica ou pela internet, no portal oficial das Loterias Caixa.

O prêmio está acumulado após nenhum jogador cravar a sena no último concurso, realizado na quinta-feira (8), quando foram sorteadas as dezenas 02, 05, 17, 24, 38 e 57. Apesar disso, mais de 100 apostas levaram prêmios na faixa da quina.

Quem quiser aumentar as chances de ganhar pode optar por bolões, que também estão disponíveis nas lotéricas. O resultado será divulgado logo após o sorteio e poderá ser conferido nos canais oficiais da Caixa.

O prazo para resgatar os valores é de até 90 dias após a data do sorteio. Caso não haja ganhadores novamente, o prêmio seguirá acumulado para o próximo concurso.

