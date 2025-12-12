Carro pega fogo na Ernesto Geisel e motorista escapa a tempo em Campo Grande

Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (12) na Avenida Ernesto Geisel, no cruzamento com a Avenida Mato Grosso, em Campo Grande. As chamas se espalharam rapidamente e assustaram motoristas e pedestres que passavam pelo trecho. “Só deu tempo de encostar”, relatou o motorista Willian Carvalho, de 37 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o incêndio teria começado na parte elétrica do veículo. No entanto, Willian afirmou que o fogo se iniciou na mangueira de combustível e, em seguida, atingiu a fiação elétrica.

O motorista, que trabalha como garçom, seguia para o trabalho quando outros condutores perceberam o início do incêndio e o alertaram. Eles também ajudaram a conter as chamas até a chegada do socorro. Apesar da dimensão do fogo, o trânsito não foi prejudicado.

Segundo Willian, tudo aconteceu muito rápido. Ele afirmou que conseguiu apenas encostar o carro no canto da via antes de vê-lo tomado pelas chamas. A parte dianteira do veículo ficou completamente destruída.

Não houve registro de feridos. A causa exata do incêndio deverá ser apurada.

