Comando Militar do Oeste envia ponte ao Rio Grande do Sul

Previsão de chegada é na próxima quarta-feira

Solidário à população do Estado do Rio Grande do Sul, que sofre com os danos causados pelas fortes chuvas na região, o Comando Militar do Oeste (CMO) iniciou na manhã de segunda-feira (13), o transporte de uma ponte de suporte logístico (LSB – Logistic Support Bridge), rumo ao Sul do país.

A missão é coordenada pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Carlos Camisão, localizado na cidade de Aquidauana (MS). Foram necessárias 17 viaturas para transportar toda a estrutura, que deverá chegar à cidade de Lages (SC) já na próxima quarta-feira (15). De lá, a ponte será levada ao Rio Grande do Sul.

LSB

A ponte de suporte logístico é uma estrutura metálica moderna, versátil, que pode ser montada e desmontada de forma rápida e eficiente. Ela suporta até 80 toneladas e poderá cobrir uma área de 60 metros, ou duas áreas de 30 metros.

Busca e resgate – Além da ponte, o CMO enviou uma aeronave (helicóptero), com uma equipe de Busca e Resgate (SAR), para auxiliar no apoio à população rio-grandense. O efetivo se juntou às centenas de militares que trabalham em resgates, apoio logístico e desobstrução de acessos no estado, coordenados pelo Comando Conjunto Taquari II.

Suporte para doações – Em Campo Grande, O CMO também está apoiando campanhas de arrecadação, como ponto de armazenamento de doações e triagem de donativos, e reforçando as equipes de voluntários que trabalham nos pontos de coleta do Centro de Convenções Albano Franco – coordenado pela Defesa Civil e Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) -, e do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Tropeiros da Querência.

Com informações da assessoria