Corpus Christi terá missa às 15h e show da Comunidade Católica Colo de Deus

Hoje (16) na Praça do Rádio Clube, acontece a Missa Campal para celebrar Corpus Christi. A celebração católica, comemora o Sacramento da Eucaristia e une fiéis de todas as comunidades de Campo Grande. A solenidade é presidida pelo arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, que leva o Sacrário pelas ruas da Capital. É a única vez no ano que o objeto sagrado sai da igreja e segue em procissão. Após a missa, em um trio elétrico, Dom Dimas sairá em procissão junto aos fiés. O trajeto segue o do tapete montado nesta manhã pelas paróquias. Sairá da praça pela Av. Afonso Pena, onde seguirá até a 14 de julho e descer até a Av. Fernando Corrêa da Costa com a Calógeras, onde foi montado um palco para a bênção com o Santíssimo Sacramento. Mais tarde, ainda na Av. Fernando Corrêa, programado para começar às 19h, os presentes poderão curtir um show católico da Comunidade Católica Colo de Deus. A Arquidiocese, bispos, sacerdotes e diáconos mantém a tradição e visita hospitais, presídios e as Uneis (Unidades Socioeducativas), com o Santíssimo Sacramento.

