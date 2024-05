Mortes de cães por evenenamento será investigada em Maracaju

A mortes de seis cães com suspeita de envenenamento ocorrida no bairro Árvores do Cerrado na cidade de Maracaju será investigada pela Polícia da cidade. O ocorrido chegou ao conhecimento da polícia ontem, na quarta-feira (15).

De acordo com informações preliminares fornecidas, os cães repentinamente começavam a ter sinais de envenenamento e logo vinham a óbito, sem que tivessem qualquer enfermidade anterior.

A equipe policial foi até o local e iniciou os levantamentos de campo, colhendo informações com os moradores locais e acessando câmeras de monitoramento a fim de identificar o possível autor. As investigações prosseguirão com a oitiva de testemunhas e análise de mídias de monitoramento.

O envenenamento de animais, mais precisamente cães e gatos, é enquadrado como uma modalidade de crime de Maus Tratos, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição de guarda.

Para denúncias, a Polícia Civil de Maracaju disponibiliza um canal de denúncias, onde é garantido o sigilo absoluto do denunciante pelo WhatsApp(s) – (67) 9.9663-3977 e (67) 9.9973-3093.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram