Corpo de mulher é encontrado sem vida no rio Aquidauana

Na tarde de ontem (14), o corpo de uma mulher, identificada como Larissa Fernanda dos Anjos Portilho, de 28 anos, foi encontrado boiando no rio Aquidauana. O marido da vítima, Ary Alberto Torres, de 28 anos, foi quem encontrou o corpo da esposa que estava desaparecida há alguns dias.

Ary informou aos policiais que não tinha certeza se o corpo era da esposa devido ao estado avançado de decomposição. Além dele, outro morador também avistou o corpo da mulher boiando no rio.

Na última quinta-feira (11), Ary tinha sido preso por lesão corporal contra a esposa. Os policiais verificaram o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Corguinho.

Ao ser questionado pelos policiais, o rapaz confirmou o ato, mas disse que os dois teriam reatado e que antes dela desaparecer, não haviam discutido. Ainda de acordo com o relato de Ary, Fernanda tinha problemas com alcoolismo.

O corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso segue sendo investigado para apurar a causa da morte que foi registrada como ‘morte a esclarecer’ na delegacia de Rochedo

Segundo caso em menos de 24h

Este é o segundo corpo encontrado em rio, em menos de 24 horas. Na sexta-feira (13), o corpo de um homem foi encontrado por pescadores enroscado em um galho no Rio Verde, no município de Água Clara.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima não tinha documentos e estava em estado avançado de decomposição. O corpo também foi encaminhado ao IML.

A Policia Civil segue investigando o caso.

* Matéria atualizada devido a novas informações

