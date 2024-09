Domingo tem aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas em MS

Iniciando a semana com chave de ouro, a previsão do tempo deste domingo (15), indica maior probabilidade de chuva devido ao aumento do fluxo de umidade, a presença de um cavado em médios níveis da atmosfera e a frente fria que estará se deslocando no oceano Atlântico.

Devido a tais condições, os índices de umidade relativa do ar apresentam uma melhora, com valores acima de 40% a 50%.

De acordo com o Cemtec, pode ocorrer chuvas escuras ou pretas atribuídas à elevada concentração de material particulado, como poeira e fuligem provenientes de incêndios florestais presentes na atmosfera. Isso ocorre devido a chuva que se forma acima da camada de fumaça e coleta as partículas na queda. Caso essa condição se confirme, recomenda-se que a população evite o contato com a água escura.

“Por outro lado, nas regiões norte e nordeste do estado, não se espera a ocorrência de chuvas, devido a um longo período de estiagem, caracterizado por altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Porém não se descarta aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas na região de Três Lagoas”, acrescenta o órgão.

A mínima prevista em Campo Grande é de 20°C e a máxima de 31°C. Os termômetros em Dourados marcam 16°C inicialmente e chegam aos 23°C ao longo do dia. Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 16°C e atingem máximas respectivas de 18°C e 21°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 24°C e máxima de 37°C, já em Três Lagoas os valores variam entre 22°C e 34°C. No norte, a mínima em Coxim é de 24°C e a máxima de 35°C; Camapuã tem 23°C pela manhã e 35°C à tarde.

Na região pantaneira, Corumbá e Aquidauana registram mínimas semelhantes de 21°C e máximas de 25°C e 35°C, respectivamente. No município de Porto Murtinho, domingo inicia com 18°C e chega aos 21°C nos horários mais quentes.