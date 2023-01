Corpo de jovem é encontrado carbonizado às margens da BR-463

O corpo de um jovem de 28 anos foi encontrado carbonizado na tarde de ontem (14), nas margens da BR-463, em Ponta Porã, município de fronteira com Paraguai. Conforme informações da polícia, a vítima foi identificado como José Sanabria.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Civil por acionado no município de Sanga Puitã, após receber informações de testemunhas que depararam com o corpo carbonizado na rodovia.

No local, moradores da região relataram a identificação da vítima. Minutos após, o tio do jovem compareceu no local onde o corpo foi encontrado e conformou que a vítima é o seu sobrinho, José Sanabria.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã como homicídio simples.

