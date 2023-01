Valor bruto da produção de MS passou dos R$ 69 bilhões em 2022

O montante é 8,54% menor do que o registrado no ano passado

O VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) de Mato Grosso do Sul é projetado em R$ 69 bilhões em 2022. O número é 8,54% menor que o ano anterior, de acordo com levantamento feito pelo Departamento Técnico do Sistema Famasul.

“O atual patamar da inflação e a quebra de safra da soja 2021/2022, inviabilizaram o ganho real e potencializaram a queda na receita da agropecuária”, explica a consultora de economia do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.

A projeção do VBP agrícola é de R$ 46,1 bilhões, sendo a soja responsável por 54,4% desse valor. “Em razão da significativa participação da soja, o desempenho negativo da atividade foi o que mais contribuiu para a retração no VBP da agricultura e pressionou o resultado da agropecuária, já que é responsável por 36,3% do faturamento total do setor”, detalha.

A estimativa é que a receita da soja seja 30,3% menor que 2021. O resultado demonstra que a valorização nos preços de 2022 não supera a frustração da safra 2021/2022, que reduziu a produção em mais de 35% quando comparada à anterior.

“O milho deve registrar ganho de 35,62% em razão da produção, que superou em 95,69% o ano de 2021; a pressão sobre os preços não prejudicará o desempenho do setor”, relata a consultora.

O faturamento projetado é uma retração de 0,29% em 2022. O VBP da bovinocultura é estimado em R$ 16,5 bilhões, resultado 4,86% menor que 2021, e a suinocultura com queda de 13,03%.

“As atividades de frango de corte e leite terão desempenho positivo com aumento de 11,89% e 9,61% no faturamento de 2022 em relação à 2021 porque a oferta será menor e preços mais valorizados”, ressalta Eliamar.

Exportações

Em Mato Grosso do Sul, a receita com as exportações do agronegócio de 2022 deve atingir R$ 7,8 bilhões em 2022 com 14,4 milhões de toneladas em volume, de acordo com dados do Mapa – valor 18,9% superior que os R$ 6,5 bilhões de 2021.

Os principais setores de exportação foram o complexo soja com mais de 38% de participação nas receitas, seguido pela celulose com 19%, e a carne bovina em terceiro com 14%.

A China segue sendo o principal destino das comercializações, responsável por 38,4% do faturamento; Países Baixos é segundo maior comprador com 5,2%, e o Japão o terceiro, com 4,9%.

Em 2022, o estado foi o 3º maior produtor de carne bovina e o 5º maior exportador. Também é o 3º maior produtor de milho e o 2º maior exportador.

