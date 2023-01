Inscrições para concurso de juízes do TJMS com salário de R$ 27 mil inicia no final de janeiro

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) terá concurso público para cargo de 15 juízes com salários previstos de até 27.363,98. As inscrições, tem previsão de iniciar a partir de 23 e janeiro. Para informações e inscrições o candidato interessado pode acessar a página aqui.

Conforme informações divulgadas pelo Gran Concursos, as inscrições podem ser realizados no período entre 23 de janeiro até 6 de março. As provas estão previstas para ser aplicadas no dia 30 de abril. O edital do concurso público pode ser lido aqui.

Segundo a publicação, a renumeração inicial para o cargo de juiz Substituto é de R$ 27 mil. Conforme divulgado pelo Portal da Transparência do Tribunal e também pelo site Gran Turismo, os servidores do órgão terão direito aos benefícios como Auxílio-Alimentação, Assistência Médica, Assistência Pré-Escolar, Auxílio-Transporte e Exames Periódicos.

Inscrição

A organizadora do concurso público para cargo juízes é da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Como apresenta no edital, os candidatos interessados poderão se inscrever a partir de 23 de janeiro ao dia 6 de março, com taxa de inscrição de R$ 273. Clique aqui e acompanhe.

A organizadora do certame público é a FGV (Fundação Getúlio Vargas). Os candidatos poderão se inscrever no período de 23 de janeiro ao dia 6 de março, com taxa de inscrição de R$ 273. Acompanhe aqui.

Para seguir a carreira é necessário ser bacharel em Direito, ter, no mínimo, três anos de atividade jurídica e possuir idade entre 23 e 65 anos e outras exigências pedidas no edital do concurso.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.