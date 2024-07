Casal é flagrado praticando ato sexual em rodoviária de Dourados

O casal era andarilhos e praticavam atos sexuais no gramado da rodoviária Renato Lemes Soares, em Dourados

No inicio da noite de ontem (26), um homem de 40 anos, e uma mulher de 30, foram flagrados praticando ato sexual no gramado da rodoviária Renato Lemes Soares, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência a denúncia foi feita por pessoas que estavam no local e presenciaram a cena. Os policiais encontraram o casal de andarilhos debaixo de uma coberta e encaminharam eles para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

