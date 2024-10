Corpo de Bombeiros encontra pescador desaparecido no Rio Ivinhema

O Corpo de Bombeiros encontrou, na madrugada de quinta-feira (3), o corpo do pescador Marciano Vivian, de 38 anos, que havia desaparecido após tentar atravessar a nado o Rio Ivinhema, na região do porto Caiuá, em Naviraí, a aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. O desaparecimento ocorreu na terça-feira (1º), e as buscas foram iniciadas no dia seguinte.

De acordo com os bombeiros, o local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso, o que complicou os trabalhos de resgate. Após a localização do pescador, a Polícia Civil e peritos foram acionados para realizar os procedimentos necessários no local. A funerária também foi chamada para os trâmites funerários.

Por volta das 16h da última terça-feira (1º), Marciano Vivian e sua esposa, junto a outro casal de pescadores, saíram de barco para armar cóvos (armadilhas de pesca), no Rio Paraná. Após navegarem cerca de 2,5 metros a partir do porto, os homens desceram da embarcação para realizar a tarefa, enquanto as mulheres retornaram ao ponto de partida.

Três horas depois, após concluírem a colocação das armadilhas, Marciano e seu amigo decidiram atravessar a nado um trecho do Rio Ivinhema enquanto aguardavam a volta das esposas. Durante a travessia, Marciano começou a se desesperar e afundar. Seu companheiro de pesca tentou acalmá-lo, mas o pescador submergiu mais uma vez e não foi mais visto.

Em desespero, o amigo correu até o Porto Caiuá para pegar um barco e tentar encontrar Marciano, mas, infelizmente, não obteve sucesso. O corpo só foi localizado no início da madrugada de quinta-feira, encerrando as buscas que mobilizaram as equipes de resgate.

As causas exatas do afogamento ainda serão investigadas, mas a região, de acordo com as autoridades, apresenta riscos naturais como correntezas fortes e pontos de difícil acesso.

