Corpo encontrado na MS-162 é identificado como de homem desaparecido há 11 dias

O corpo encontrado na segunda-feira (30 de setembro) na rodovia MS-162, próximo à cidade de Sidrolândia, localizada a cerca de 71 quilômetros de Campo Grande, foi identificado como sendo de Valdinei Martinez dos Santos, de 28 anos. Desaparecido há 11 dias, Valdinei foi morto com um tiro na cabeça, conforme informaram as autoridades.

O cadáver, encontrado em avançado estado de decomposição, não pôde ser identificado de imediato. Foi no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) que, após a coleta de impressões digitais, a vítima foi oficialmente qualificada.

Valdinei enfrentava problemas com a dependência química, segundo relatos da família divulgados pelo site local Região News. Ele também tinha passagens pela polícia, sendo preso anteriormente por tráfico de drogas.

No dia 11 de abril deste ano, Valdinei foi detido pela Polícia Militar no bairro São Bento, em Sidrolândia, quando foi flagrado portando 12 porções de pasta base de cocaína e duas facas. À época, ele relatou aos policiais que estava armado para se defender de ameaças que havia recebido de ocupantes de um carro preto, os quais o teriam intimidado com um revólver.

Investigações

A polícia ainda investiga as circunstâncias do crime e as motivações que levaram ao assassinato de Valdinei. As autoridades trabalham com a hipótese de que o envolvimento dele no tráfico de drogas e as ameaças sofridas possam ter relação direta com o homicídio.

O corpo foi encaminhado para perícia e, após a identificação, liberado para os familiares, que agora buscam por respostas e justiça. O caso continua sob investigação pela Polícia Civil de Sidrolândia.

