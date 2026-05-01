Corinthians vence Peñarol e se aproxima das oitavas; brasileiros têm noite de altos e baixos nas competições continentais

O Sport Club Corinthians Paulista deu passo importante rumo às oitavas de final da Copa Libertadores da América ao vencer o Peñarol por 2 a 0, na noite de quinta-feira (30), na Neo Química Arena, em São Paulo. Com o resultado, a equipe paulista chegou a nove pontos e manteve 100% de aproveitamento, liderando o Grupo E com vantagem confortável.

O time definiu a vitória ainda no primeiro tempo, com atuação dominante. Aos 11 minutos, Gustavo Henrique abriu o placar de cabeça após cobrança de falta de Garro. Pouco depois, o Corinthians quase ampliou com Bidon, parado pelo goleiro Aguerre.

A pressão seguiu até o segundo gol, aos 24 minutos. Após recuperação de bola no ataque, Yuri Alberto avançou e cruzou para Lingard, que apareceu livre para finalizar e ampliar. Antes do intervalo, André ainda acertou a trave, enquanto o adversário pouco ameaçou.

Na etapa final, o Corinthians controlou o jogo, manteve a posse de bola e administrou o resultado sem sustos. Com três vitórias em três jogos, a equipe se aproxima da classificação antecipada, enquanto o Peñarol segue na lanterna do grupo, com apenas um ponto.

Fluminense perde na altitude e se complica

Já o Fluminense Football Club teve uma noite difícil na Bolívia. A equipe carioca foi derrotada por 2 a 0 pelo Club Bolívar, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, e permanece na última colocação do Grupo C, com apenas um ponto.

Os gols foram marcados por Robson Matheus, ambos em jogadas semelhantes. O primeiro saiu logo aos cinco minutos, após falha defensiva. No segundo tempo, a situação piorou com a expulsão de Bernal, deixando o time com um jogador a menos. Mesmo assim, o Fluminense pouco produziu ofensivamente e ainda teve um gol anulado no fim.

Apesar da derrota, o goleiro Fábio atingiu a marca de 113 partidas na Libertadores, igualando o recorde histórico de participações na competição.

Vasco goleia e assume liderança na Sul-Americana

Pela Copa Sul-Americana, o Club de Regatas Vasco da Gama venceu o Club Olimpia por 3 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro.

O time carioca dominou a partida e abriu o placar ainda no primeiro tempo com Puma Rodríguez, em chute de fora da área. Na etapa final, Nuno Moreira ampliou após sobra dentro da área, e Adson fechou o placar com finalização colocada.

Com o resultado, o Vasco chegou a quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo G, empatado com outros adversários, mas à frente nos critérios de desempate.

Bragantino perde no fim e se complica

O Red Bull Bragantino teve um resultado amargo ao perder por 1 a 0 para o River Plate, pela fase de grupos da Sul-Americana.

Jogando em casa, o time paulista desperdiçou um pênalti com Eduardo Sasha no início do segundo tempo e ainda ficou com um jogador a menos após a expulsão de Alix Vinicius. Com vantagem numérica, o River pressionou até marcar o gol da vitória nos acréscimos, com Martínez Quarta.

Com a derrota, o Bragantino permanece com três pontos e se complica na disputa por vaga na próxima fase, enquanto o River assume a liderança do Grupo H, com sete pontos.

A rodada evidenciou cenários distintos para os clubes brasileiros nas competições continentais, com destaque para o Corinthians, que segue firme na briga pelo título.

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