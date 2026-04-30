Judoca de Aquidauana é prata no Pan Sub-17

A atleta Anna Clara Alegre Mendes conquistou a medalha de prata no Campeonato Pan-Americano Cadete – até 17 anos – em Guayaquil (EQU), no início da noite de terça-feira (28). A sul-mato-grossense, do Clube Rocha, ajudou a seleção brasileira a liderar o quadro geral da categoria.

Nascida em Aquidauana, ela foi vice-campeã no peso Ligeiro (até 44 quilos). Ela é a única representante do Estado entre 16 judocas que defenderam o Brasil no Pan Cadete. Foram 14 medalhistas, que manteve a hegemonia nas Américas por mais um ano.

Segundo o site da CBJ, além da medalha prateada por Anna Mendes, os ouros vieram com Giovanna Imhof (-48kg), Manuela Maia (-63kg), Clarisse Vallim (-70kg) e Caroline Ohonishi (+70kg), no feminino, e com Arthur Bonato (-50kg), Nicolas Almeida (-73kg), Yago Mello (-81kg) e Heitor Sousa (-90kg), no masculino.

Já Gabrielli Casola (-40kg), Gabriela Pereira (-57kg) e José Pereira (+90kg) ficaram com as medalhas de prata. O quadro brasileiro foi completado pelos bronzes de Rafael Falcão (-60kg) e Bruno Sacilotto (-66kg), que perderam nas semifinais e voltaram a vencer as disputas de terceiro lugar de suas categorias.

Apenas Lavínia Igaki (-52kg) e Mohammad Hauache (-55kg) se despediram da competição nas primeiras rodadas.

Nesta quinta-feira (20), acontece a competição por equipes mistas. O Brasil vai estrear na semifinal, contra o Equador, e se passar enfrenta o Canadá ou a Argentina na final.

Ontem (19), o Pan-Americano segue com a classe Júnior, para atletas de até 20 anos. Todas as 14 categorias individuais têm disputa no mesmo dia, e a competição por equipes mistas também acontece na quinta, junto ao Cadete.

Luciano Shakihama

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