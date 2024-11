Para atingir meta vacinal, Estado lança campanha “Aluno Imunizado”

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Coordenadoria de Imunização e do PSE (Programa Saúde na Escola), juntamente com a SED (Secretaria de Estado de Educação), deu início à segunda edição da estratégia “Aluno Imunizado” no CEI Zedu (Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad), na Capital. A iniciativa visa atualizar as cadernetas vacinais de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos em todo o Estado, promovendo a saúde e proteção coletiva, especialmente em um momento em que a meta de 95% de cobertura vacinal ainda precisa ser atingida até o final do ano.

Segundo a gerente técnica de imunização da SES, Ana Paula Rezende, a ação é essencial para atingir as metas de cobertura vacinal em um público vulnerável, composto por crianças e adolescentes. “Esse grupo precisa de atenção, pois estamos finalizando o ano e é necessário manter uma população protegida. Para isso, buscamos intensificar a atualização das cadernetas vacinais em tempo oportuno”, explicou Rezende. A estratégia, que ocorre de 4 a 14 de novembro, oferece todas as vacinas do calendário do Ministério da Saúde, incluindo a vacina contra a Covid-19, HPV, meningite, rotavírus e, recentemente, a vacina contra a dengue para jovens de 10 a 14 anos.

Como reforçou a coordenadora de imunização, uma recente lei federal permite a entrada de profissionais de saúde nas instituições escolares para facilitar a imunização. Além de vacinar, a SES emite a DVA (Declaração de Vacinação Atualizada), que será necessária para a matrícula escolar, conforme exigido pela legislação estadual de 2010.

Fátima Mack, diretora do CEI Zedu, destacou o sucesso da primeira edição do programa, que teve adesão de 50% dos alunos. Agora, a expectativa é alcançar 70% de participação das famílias, número facilitado pela conscientização dos pais sobre a importância da vacinação. “Vacinar é um ato de amor, e os pais aqui têm essa consciência. Muitos já trouxeram a caderneta com o DVA atualizado, e aqueles que ainda não trouxeram foram convidados a regularizar a situação”, disse Fátima. Para tornar a ação mais atraente, a escola contou com a presença do personagem Zé Gotinha, querido pelas crianças, que associam sua imagem à importância das vacinas.

Além da imunização nas escolas, a estratégia visa integrar UBS e instituições de ensino, ampliando o alcance das ações de saúde e otimização de recursos. O programa atenderá tanto escolas estaduais quanto municipais, em um esforço conjunto para aumentar as taxas de vacinação e oferecer segura.

